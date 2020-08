Sur France Musique, Roselyne Bachelot-Narquin s'exprime sur le port du masque dans les studios

"Le port des masques dans les studios ? "Dans un studio, quand on respecte la distance et quand on désinfecte les surfaces, on peut poser son masque, mais autrement, je porte mon masque tout le temps. La question se pose : est-ce que, sur les plateaux de TV et de radio, porter un masque ? L'avis du Haut Conseil de la santé publique devra être confirmé par le Conseil de Défense. Ça poserait beaucoup de problèmes... D'abord parce que cela empêcherait les sourds et malentendants de lire sur les lèvres ce qui se serait un facteur de discrimination absolument intolérable. Il y a des masques inclusifs avec une visière transparente... Je l'ai moi-même testé mais ce n'est pas très pratique. À condition de respecter les conditions sanitaires, je pense qu'on pourra s'abstenir de porter des masques" a indiqué Roselyne Bachelot-Narquin sur France Musique...