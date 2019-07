Sunrise to Sunset, une webradio pour... se sentir bien

En webradio, tous les formats musicaux sont possibles, les codes habituels de la FM n'existe plus et forcément, cela donne naissance parfois à de belles pépites, c'est le cas de Sunrise to Sunset, qui a été créé par Nicolas, producteur bordelais, qui s'est lancé dans l'aventure de la radio digitale grâce à Radionomy. Il a créé Sunrise to Sunset. "J’ai choisi ce nom en anglais, plus international, pour toucher et sensibiliser le plus grand nombre d’auditeurs", explique-t-il. "Sunrise to Sunset, du matin au soir, comme une chouette programmation à écouter toute la journée. Le format de Sunrise to Sunset est plutôt "various", tout en conservant une certaine cohérence et un caractère bien particulier". À écouter ICI