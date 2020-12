Suisse : un soutien pour la migration vers le DAB+

Jusqu'à fin 2019, la contribution se montait à 80% des coûts que l'exploitant de la plateforme DAB+ facture au diffuseur de programme. Initialement, l'OFCOM prévoyait de réduire la part des contributions pour 2021 à 30% pour tous les diffuseurs. Vu les moyens disponibles et compte tenu des coûts incombant à d'éventuels nouveaux diffuseurs sur les plateformes DAB+ prévues, il a néanmoins pu fixer des contributions plus élevées. Concrètement, pour toutes les radios OUC bénéficiant d'une quote-part de la redevance, la part s'élèvera l'année prochaine à 45% et pour 2022 et 2023 (janvier) à 35%. Pour toutes les autres radios soumises à l'obligation d'annoncer et titulaires d'une concession, elle sera de 40% en 2021.