Suisse : prolongation de concessions des radios locales

Le DETEC a profité de la prolongation des concessions pour modifier certaines dispositions. Il s'agit de modifications formelles et stylistiques tout comme de précisions sur les obligations qui incombaient déjà aux diffuseurs concessionnaires. Nouveauté dans les concessions: le DAB+ est désormais le principal vecteur de distribution. Pour toutes les télévisions régionales et les radios locales commerciales, le DETEC a introduit une exigence quantitative minimale en matière d'information régionale. En outre, pour les télévisions régionales, le sous-titrage est désormais également réglementé dans la concession. Le soutien financier aux radios locales et aux télévisions régionales est maintenu. Il a été porté à 6% du produit de la redevance pour la radio et la télévision à compter du 1er janvier 2019 et restera inchangé jusqu'à fin 2024