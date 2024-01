Suisse : nouvelle concession pour 38 radios locales et télévisions régionales €

Au total, 51 candidatures ont été déposées. Toutes les candidatures sans concurrence dans la zone de desserte remplissent les conditions d'octroi et obtiennent la concession. Les déclarations des candidats relatives aux critères de sélection revêtent un caractère d'engagement volontaire.

Deux concessions de radio locale commerciale, trois concessions de radio locale complémentaire à but non lucratif et six concessions de télévision régionale ont suscité plusieurs candidatures. Conformément aux dispositions légales, l'adjudication est attribuée aux candidats qui remplissent le mieux le mandat de programme sur la base des critères de sélection mentionnés dans l'appel d'offres.