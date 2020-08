Suisse : le DAB+ et la radio IP ont définitivement supplanté la FM

Le DAB+ est dorénavant le mode réception de programmes radio le plus apprécié non seulement à la maison et au travail, mais aussi en voiture, le dernier bastion FM. Dans ce domaine, le DAB+ a gagné en importance et remplacé les FM en tant que principal mode de réception. L'utilisation de la radio par DAB+ et de la radio IP représente aujourd'hui 55% de l'utilisation totale en voiture.