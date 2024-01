Suisse : l'Atelier Radiophonique Romand, c'est le 9 février

Parmi les temps forts "Adthos : l’intelligence audio" avec Arnauld Vallin (ACE Medias Tools), "Les conséquences de l’IA sur le journalisme" avec Estelle Cognacq (franceinfo), une table ronde qui réunira Antoine Multone (Couleur3), Raphaël Chalverat (RFJ) et Lionel Müller (Rhône FM), "Les dangers d’une information synthétique" avec Eric Scherer (France Télévisions) et un débat avec Jean-Marc Richard (SSR) et Marie-France Roth Pasquier (Conseillère nationale) et Steve Léger (Police cantonale valaisanne).

Durant la matinée, Matthieu Baumgartner du groupe de travail DigiMig dévoilera les résultats audience semestrielle générée sur le DAB+. À 12h30, la conclusion sera confiée à Patrice Aubry (RTS) et Philippe Zahno (RRR).