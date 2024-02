Suisse : ce jeudi, RTN fête ses 40 ans

Ce jeudi 29 février, au petit matin, l’équipe de RTN commencera cette journée anniversaire en sillonnant le canton pour faire gagner des cartes essences aux auditrices et auditeurs qui seront assez rapide pour découvrir où ils se cachent. Dès 10h, c’est dans les Montagnes neuchâteloises, plus précisément à la Place Espacité à la Chaux-de-Fonds, que RTN posera sa tente et ses micros. Sur place, des émissions spéciales, des concours inédits ainsi que des petites douceurs seront proposés à celles et ceux qui viendront à la rencontre de leur radio. L’émission 40ans/40 voix, toujours entre 12h40 et 13h20 aura cette fois lieu en direct de la Chaux-de-Fonds. Elle aura pour l’occasion un invité de marque : Pierre Steulet.