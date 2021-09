Suisse : arrêt de la FM selon le plan initial

Grâce à ce report, les consommateurs, notamment les automobilistes, ont plus de temps pour s'adapter au changement de technologie. En Suisse, la proportion de véhicules neufs équipés de la fonction DAB+ est de près de 100 % à partir de 2020. Il est nécessaire de procéder à un rééquipement, surtout dans les voitures plus anciennes qui ne disposent pas de la réception via DAB+ ou d'autres voies numériques. Les kits de modernisation correspondants sont disponibles sur le marché dans différentes catégories de prix. Les nouvelles voitures en provenance de l'UE doivent également disposer d'une réception via DAB+ de série en Suisse.

L'industrie de la radio est consciente que la FM n'a plus d'avenir après 2024. Les concessions existantes expirent à la fin de 2024. A partir de cette date, les programmes FM ne peuvent plus être diffusés en Suisse. D'ici à la fin de 2024, les conditions générales pour le DAB+ se seront à nouveau améliorées. La numérisation de l'utilisation de la radio va continuer à augmenter jusqu'à la date d'extinction, il y aura encore plus d'appareils sur le marché et le rééquipement des voitures va encore progresser.