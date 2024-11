Sud Radio s’engage avec de nouvelles émissions citoyennes

Parallèlement, Sud Radio renforce son partenariat avec le mouvement Idéal Citoyen en co-organisant le Sommet G-500, qui se tiendra à Lille les 12, 13 et 14 juin 2024. Ce rendez-vous national, complété par des étapes régionales, rassemblera plus de 3 000 associations citoyennes pour débattre et proposer des solutions aux grands défis de société.

La station mettra également à l’honneur les acteurs du terrain avec l’émission "Les Vraies Voix citoyennes", diffusée chaque lundi de 19h à 20h. Animée par Philippe David et Cécile de Ménibus, avec la participation d’Aurélie Gros et Stéphane Pellet (respectivement présidente et secrétaire général d’Idéal Citoyen), cette émission prolonge le débat en valorisant les initiatives locales et les propositions citoyennes.