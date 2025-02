Sud Radio enregistre un record avec plus de 41,5 millions d’écoutes digitales

En 2024, Sud Radio a dépassé les 41.5 millions d’écoutes digitales (lire également ICI), établissant un record dans son histoire. Ce chiffre témoigne d’une progression constante, portée par une stratégie numérique efficace et une communauté d’auditeurs fidèles. Mois après mois, la station a enregistré des performances en hausse, confirmant son ancrage fort dans le paysage audio digital français.

Pour continuer sur cette lancée, Sud Radio mise sur une diversification de ses formats. En 2025, l’objectif est de proposer encore plus de contenus exclusifs, accessibles en permanence via l’application mobile. Les auditeurs pourront suivre leurs émissions favorites en audio et en vidéo, permettant une immersion encore plus forte dans l’actualité et les débats.