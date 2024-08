Sud Radio : Jean-Jacques Bourdin à la matinale

Pour Patrick Roger, directeur général, Sud Radio continue de se développer en se renforçant avec de nouvelles signatures dans la matinale, en s'appuyant sur ses piliers et en s'ouvrant, le soir, aux sports : "Pour y parvenir , il nous faut des contenus puissants et engagés. Notre mission sera donc comme toujours, d'informer, d’animer les débats , de susciter et de provoquer des réflexions dans tous les secteurs , tout en gardant cette touche d'authenticité qui fait notre identité. Nous continuerons à renforcer notre souveraineté éditoriale, à affirmer notre indépendance et à offrir un contenu de qualité".

Patrick Roger quitte, sans vraiment la quitter, la matinale puisqu'il présentera "La Vérité en Face" de 09h à 10h. Il promet d'aborder les grands sujets "avec sérieux et sans tabous" autour de débats notamment le mercredi avec Élisabeth Lévy face à Thomas Guénolé.