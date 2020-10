Sud Radio passe le cap des 200 000 abonnés sur Youtube

Sud Radio (+24% d’audience selon Médiamétrie en juillet), poursuit sa stratégie en cette rentrée en donnant toujours plus d'espace à ses auditeurs et en amplifiant sa promesse : Sud Radio, "Parlons Vrai".

Chaque jour, les émissions et les débats de Sud Radio sont publiés sur YouTube, avec une audience croissante (9.2 millions de vues sur les 28 derniers jours). "Avec ce cap des 200 000 abonnées YouTube, Sud Radio confirme l’attrait de son programme, sa proximité avec les auditeurs et autres utilisateurs numériques" explique la station.