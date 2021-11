Sud Radio : l'émission "On Parle Immo" fête sa 100e

Diffusé en direct chaque samedi matin à 9h15, ce rendez-vous hebdomadaire thématique a augmenté son temps d'antenne pour passer à 45 minutes cette saison avec de nouvelles rubriques et de nouveaux intervenants à venir prochainement.

Emmenée par Marc Ezrati, "chef d'orchestre" et journaliste spécialiste de l'immobilier, l'équipe de l'émission réunit tous les métiers avec Corinne Jolly, présidente du groupe PAP, Christophe Dupont, Président de Tech Way, Michel Lechenault, responsable éditorial du Groupe SeLoger, ou encore Frédéric Fougerat, directeur de la communication et de l'expérience client du groupe Foncia, Céline Chahi, directrice du pôle Maison chez Reworld Média Cathia Léal, responsable communication de Teksial, Philippe Spalvieri, président de Planète Gardiens,...