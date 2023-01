Sud Radio annonce l'arrivée de Michel Onfray sur son antenne

Par ailleurs, la grille des programmes s’enrichit de deux autres nouveaux rendez-vous. D'abord avec "Y 'a pas d’âge" (le dimanche à 11h) qui se présente comme "une émission intergénérationnelle pour mieux vivre à toutes les étapes de sa vie et préparer sa retraite" avec Catherine Bully, animatrice et productrice radio (Europe 1, NRJ et Sud Radio) et David Artur, animateur et producteur radio (France Culture).

Ensuite avec "Osez Investir", un rendez-vous sur les bons choix en termes de placement avec Thomas Binet dans la matinale de Jean-Marie Bordry, chaque dimanche de 9h 45 à 10h.