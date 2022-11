Sud Radio à l'offensive pour le Mondial au Qatar

De 18h30 à 19h30, du lundi au vendredi, Philippe David et Cécile de Ménibus animeront "Les Vraies Voix du Mondial" autour des résultats sur le terrain aux polémiques du jour, des débats avec les spécialistes, les supporters des Bleus et les auditeurs. Dans "Le Grand Matin", focus sur la compétition à 7h20 et 8h avec "Hastag Mondial" avec Benjamin Glaise. En Sud Radio proposera les matches des Bleus en direct et en fil rouge avec Benjamin Glaise, Rémy Do Santos et les équipes du week-end de François Trillo, Alexandre Priam et Quentin Cabanis.

Indiquons que l'audience numérique de Sud Radio a progressé avec une augmentation des écoutes en direct de 30% sur un an et un record d’abonnés de plus de 700 00 auditeurs sur YouTube.