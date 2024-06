RMC bat le record du monde de course en relais

À seulement 48 jours des Jeux olympiques de Paris 2024, RMC a, à travers une initiative audacieuse et collective, réuni passionnés de running, citoyens motivés et grands noms du sport sur la plus belle piste d’athlétisme de Paris. Vingt-quatre équipes de six personnes, menées par des légendes du sport comme Paula Radcliffe ou encore par Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, ont couru jour et nuit, prouvant que l'esprit d'équipe et la détermination peuvent repousser toutes les limites.