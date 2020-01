Sud Radio : Philippe David publie "Mes mots du jour"

Un mot pioché parmi l'actualité du jour, quel que soit le domaine, et sans tabou : politique (abstention, antisémistisme, britannique, cafouillage...), sociale (femme, foot, jaune, piscine, trottinette), économique (impôts, niche, rabot, travail...), météorologique (canicule, climat...), régionale (Pyrénées, Normandie, Occitanie...), "people" (Brigitte, Johnny, Cloclo, Kéké...), etc. Mélange d'étymologie, de bonhomie, avec une bonne dose de gauloiserie et parfois même un saupoudrage de cynisme, c'est un cocktail doux-amer qui se boit comme du petit lait.

Philippe David est journaliste. Il anime Le Grand matin week-end de Sud Radio et participe toujours aux Vraies Voix du mercredi au vendredi. Il signe son cinquième livre après quatre ouvrages politiques.