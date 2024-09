Parution du Grand Atlas 2025 avec franceinfo

Dans cette 12e édition de cet atlas à succès qui se présente comme "le rendez-vous de la rentrée" le lecteur retrouvera plus de 100 cartes et infographies pour comprendre les situations et les relations internationales : les points chauds (Birmanie, Pakistan, Taiwan…), les grands enjeux (le Sud Global, l’Argentine…), un retour sur l’histoire avec des événements qui font date aujourd’hui (150 ans de la conférence de Berlin) ainsi que les enjeux démographiques, énergétiques, environnementaux et un dossier spécial consacré au conflit israélo-palestinien.