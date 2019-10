Sud Radio Belgique diffuse désormais en DAB+

Pour ne rien manquer des nombreuses activités organisées aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la rédaction de Sud Radio Belgique proposera également un agenda quotidien baptisé "Sortez de chez vous" (8h20 et 15h40). Une déclinaison province par province sera aussi proposée dans un second temps. La proximité de Sud Radio sera l’une de ses forces : toujours plus proches de notre région et de ceux qui la font vivre. Précisons enfin que Sud Radio (Hainaut) est également disponible en DAB+ (et aussi toujours via la bande FM), en province de Hainaut. Avec par ailleurs une offre enrichie d’informations régionales le matin : 3 nouveaux journaux exclusivement consacrés à l’actualité de la Province, à 6h30, 7h30 et 8h30 (en plus du Journal des Régions à 17h).