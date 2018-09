Studer : nouvelle Vista 5 BE et nouveaux cores Infinity

Les nouveaux cores Infinity sont désormais disponibles en version 300, 600 ou 1000 voies de traitements, à la place de 200, 400 et 800 et ce pour le même prix. On s’aperçoit ainsi de l’un des avantages indéniables de ce nouveau core basé sur un DSP Intel standard qui évolue très rapidement en capacité de traitement comme tout produit informatique. L’Infinity core est également et maintenant disponible en version compacte 600, très pratique dans un car et il est aussi possible désormais d’installer une carte A-link dans un serveur standard pour le transformer en cœur de traitement d’une console Vista.