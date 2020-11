StereoChic se transforme en radio pour les Expat’

Infos pratiques, partage d’expérience, suivi d’aventure, remontée d’actu via son réseau de correspondants... L’antenne de StereoChic Radio est ouverte aux expatriés français venant des 4 coins du monde. L’ensemble des interviews sont repris et enrichies de photos, liens et documents sur le site grâce aux podcasts proposés sur toutes les plateformes mondiales. Pour garder un lien avec leur pays d’origine, notamment culturel et musical, pour participer à un "vivre ensemble" en partageant ses expériences et ses bons plans,

StereoChic a maintenant besoin de grandir, de se développer et de partager les passions de ses auditeurs et ses partenaires...