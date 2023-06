Spotify lance “Spotify Ad Analytics”, une solution d’outils de mesure

"Alors que de plus en plus d'annonceurs utilisent l'audio numérique dans leurs stratégies marketing, il est impératif que nous offrions des solutions de mesure supérieures afin qu'ils sachent comment leurs campagnes génèrent un impact réel pour leurs entreprises", a déclaré Per Sandell, VP Product Spotify. "Avec le lancement de Spotify Ad Analytics, nous permettons à nos clients d'accéder plus facilement à des solutions de mesure afin d'obtenir un impact plus important à l'échelle mondiale. L'introduction de ce nouveau service est une étape cruciale pour prouver que Spotify n'est pas seulement une destination pour aligner votre marque avec la culture, mais c'est aussi un endroit pour atteindre vos objectifs marketing et vos résultats commerciaux."