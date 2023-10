Spotify célèbre 15 ans de présence en France €

"L’avènement du streaming et Spotify ont permis ces 15 dernières années à de nombreux artistes et créateurs audios de s’affranchir des frontières géographiques et linguistiques, et d’atteindre de nouveaux publics" indique un communiqué. Pour les artistes, les revenus ont augmenté de manière significative. Plus tôt cette année, Spotify France a d’ailleurs dévoilé pour la première fois dans son rapport Loud & Clear que les artistes produits en France avaient généré près de 225 millions d’euros sur l’année 2022.