"Soyons ceux qui innovent" explique Frédéric Schlesinger

"Les résultats de cette vague Médiamétrie soulignent davantage encore la nécessité de renouveler en profondeur l’identité et le positionnement d’Europe 1" souligne ce matin la station dans un communiqué.

Frédéric Schlesinger souhaite mettre l'accent sur l'innovation et sur l'action en s'appuyant désormais sur une grille renouvelée : "Soyons ceux qui innovent, qui accompagnent la prise d’initiatives et qui agissent. Nous voulons être la radio d’une France positive. Cette ambition, portée depuis septembre par une grille des programmes renouvelée à 90%, est un projet au long cours qui permettra à Europe 1 de renouer avec la croissance".