Sophie Pouzeratte lauréate du Prix RFI Charles Lescaut

Les quatre candidats, présélectionnés sur dossier par un premier jury, ont présenté un journal complet de 10 minutes avec des éléments sonores, et un reportage court illustrant un événement récent de l'actualité. Ils ont ensuite passé un entretien devant un jury restreint pour des raisons sanitaires, composé de trois rédacteurs en chef de RFI.

Le jury a particulièrement apprécié la maîtrise par Sophie Pouzeratte de la hiérarchie de l’information, son aisance et sa réactivité au micro, et son écriture adaptée à la présentation d’un journal de RFI.