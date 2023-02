Sonos Radio va bénéficier des services de Deezer

À partir d’avril 2023, Sonos Radio et Sonos Radio HD vont bénéficier de l’expertise et des services Deezer, notamment un catalogue de 90 millions de titres, la gestion des métadonnées, des droits et des redevances ainsi qu’une collaboration stratégique pour la croissance et la monétisation du service.

Deezer et Sonos proposeront leurs offres dans 16 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Deezer apportera ses capacités d’innovation afin d’accompagner Sonos dans le développement de ses services de musique pour offrir à ses clients de nouvelles expériences musicales.