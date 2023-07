Skyrock : première radio musicale nationale dans 5 des 7 premières agglomérations

Skyrock est ainsi la première radio privée à Marseille, Saint-Étienne, Perpignan, Avignon, Ajaccio et Montbéliard. La station est également la première radio musicale à Nice, Montpellier, Lille, Grenoble, Angers, Dijon, Aix-en-Provence, Amiens, Nancy, Douai-Lens, Lorient, Angoulême, Arras, Chartres, Vichy et Béthune. El est aussi la première radio nationale musicale à Lyon, Reims, Le Mans, Orléans, Istres-Martigues, Dunkerque et Boulogne-sur-Mer. Enfin, Skyrock est la première radio musicale du Nord-Pas-de-Calais.

Chaque jour, Skyrock est écoutée par 3 239 000 auditeurs.