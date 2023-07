Skyrock : première radio musicale en Île-de-France

Celle qui se présente comme "La première radio urbaine mondiale" réunit chaque jour 529 000 auditeurs franciliens de 13 ans et plus, soit 98 000 nouveaux auditeurs sur un an. Elle confirme également sa place de première radio des 13-49 ans et de "première radio musicale des familles".

À noter les performances du "Morning de Difool" qui devient la première émission musicale sur la tranche du 6h-9h, avec 222 000 auditeurs franciliens à l’écoute chaque matin. Enfin, le soir connait également de bons résultats. Skyrock est la première radio musicale après 20h, avec les émissions "Planète Rap" animée par Fred et "La Radio Libre", animée par Difool et son équipe.