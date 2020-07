Skyrock Tunis : la nouvelle "mobiradio" de l'application Skyrock

"Skyrock Tunis, c’est tous les sons et artistes qui streament à Tunis : Soolking, Jul, Bosh, Hatik et la scène tunisienne : Sanfara et Jenjoon. Skyrock Tunis accompagne désormais le succès toujours grandissant du groupe Skyrock en Tunisie, 9e pays utilisateur de l’application Skyrock et 3ème pays africain" indique un communiqué.

Lancée trois jours après l’événement mondial de la Fête de la Musique, Skyrock Tunis à la suite de Skyrock Alger, Skyrock Casablanca et Skyrock Abidjan se positionnent comme des vecteurs de promotion de la langue française auprès de "la nouvelle génération de la Verticale Francophone". La Verticale Francophone, ce sont 80% des francophones, 240 millions de personnes, qui vivent sur deux fuseaux horaires, principalement en Afrique, entre Bruxelles et Kinshasa.