Skyrock PLM a débuté ses émissions en direct

L’antenne a été ouverte ce lundi avec un message de Yasmine-Eva Farès-Emery, porte-parole du ministère des Armées : "Skyrock nous a présenté un projet fédérateur, celui d’une radio qui parle aux jeunes, aux jeunes de la société civile, comme aux jeunes de nos armées, aux jeunes qui sont partis en mission à l’étranger, comme à leurs proches restés en France. Et comme votre projet rejoint le nôtre, tout ce qui peut renforcer les liens entre la France et ses armées intéresse évidemment notre Ministère. J’ai un message pour les auditeurs de Skyrock PLM : nous avons au Ministère une belle communauté qu’on appelle la communauté de défense, elle réunit les militaires, le personnel civil du ministère et bien plus largement les anciens combattants, les associations du monde combattant, les familles, les amis et les proches de tout notre personnel. Donc j’espère que Skyrock PLM contribuera à renforcer le lien au sein de cette communauté".