Skol Radio : la promotion 2021 fait sa rentrée

Les élèves auront l'occasion, pendant ces 23 semaines, d'élargir leurs connaissances dans le domaine de la radio, mais aussi d'acquérir de l'expérience sur le terrain. Au programme : des cours théoriques et des travaux pratiques avec des intervenants professionnels (histoire de la radio, droit…), de la pratique avec, entre autres, la réalisation d'interviews et de reportages. Sur les promotions 2018 et 2019, 89% des diplômés travaillent ou ont travaillé en radio. Sur la promotion 2020, sur 12 diplomés, 9 ont décroché un contrat en radio dans les 6 mois qui ont suivi la formation.

La formation Skol Radio est financée par la Région Bretagne. Elle est gratuite pour les stagiaires qui peuvent même prétendre à une rémunération de la part de la Région ou Pôle Emploi.