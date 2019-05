Six allotissements en DAB+ pour la radio 100%

Le réseau régional 100% qui émet déjà sur 27 fréquences FM, à Toulouse et sur 12 départements d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine va ainsi élargir sa diffusion à l’ensemble des Pyrénées-Atlantiques, en particulier au pays basque où elle couvrira toute la côte, Bayonne et la montagne. Mais surtout le groupe va pouvoir lancer un deuxième programme intitulé "100% souvenirs" qui sera dédié aux "plus beaux souvenirs Français des années 60 à nos jours". "Ce deuxième programme sera très différent de 100%, qui est une radio généraliste de proximité. 100% souvenirs sera très musicale et redonnera sa place au grand répertoire Francophone des années 60,70 et 80, aux grandes voix, aux grandes chansons" expliquent les fondateurs. 100% souvenirs sera disponible sur l’agglomération Toulousaine d’ici un an, et ensuite progressivement sur toute l’Occitanie.