Seuls 16% des Français font confiance aux journalistes

À quelques mois de l’élection présidentielle, les politiques sont clairement pointés du doigt : plus d’un Français sur deux (54%) les considère comme les personnes en qui ils ont le moins confiance (versus 63% dans le monde). Ils ne se fient pas davantage aux membres du gouvernement, ils ne sont que 10% à leur faire confiance, ex-æquo avec la classe politique en général. Ce sont ensuite les publicitaires qui suscitent le plus la méfiance des Français (48%), parmi les nations les moins favorables. Enfin, les banquiers génèrent eux aussi beaucoup de défiance (41% des Français), loin devant la moyenne mondiale (34%).

Ils sont suivis de près par les journalistes, qui n’ont la confiance que de 16% des Français (contre 24% de la population mondiale), ex-æquo avec les policiers. La France se situe par ailleurs sur le podium des pays les plus défiants à l’égard de ses forces de l’ordre, derrière le Mexique (15%) et l’Afrique du Sud (13%).