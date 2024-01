Les artistes francophones émergents confirment eux aussi : 23 premiers albums produits en France intègrent le top 200 albums annuel dont "Mélo" de Tiakola qui s’invite directement à la 4e position. Vingt-neuf artistes placent 2 albums ou plus dans le classement annuel : Jul y inscrit à lui seul 8 projets. Avec Werenoi, dont l’album "CARRE" monte sur la première marche du podium annuel, cinq autres artistes en inscrivent 3 : Gazo, Grand Corps Malade, Johnny Halliday, Taylor Swift et The Weeknd.