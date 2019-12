Sanef 107.7 : un programme spécial info trafic en Ile-de-France

L’info trafic en Ile-de-France est diffusée en lien avec les données Sytadin. L’antenne est également ouverte aux collaborateurs Sanef présents comme vles usagers sur les axes franciliens. Leur témoignage permet d’avoir un état des lieux précis et en temps réel de la situation sur la route. Le programme est orienté info utile, itinéraires et conseils. Il s’inscrit dans la continuité de l’info trafic que les auditeurs ont l’habitude d’écouter sur les autoroutes en Normandie, dans le Grand Est et les Hauts de France. Ils peuvent aussi accéder à cette programmation sur sanef.com et grâce aux enceintes connectées d’Amazon et de Google.