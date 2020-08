Sandrine Treiner (France Culture) : "prendre l’époque à bras-le-corps"

Cette saison, Arnaud Laporte crée "Affaires Culturelles", du lundi au vendredi de 19h à 20h et interroge chaque jour un artiste dans "Les Matins de Guillaume Erner" à 8h55 : "À quoi pensez-vous ?" ; Lucile Commeaux réinvente "La Critique", le vendredi de 12h à 13h30 ; le romancier et prix Goncourt Mathias Enard inaugure "La Salle des machines" pour parler de la vie de la littérature, le dimanche de 17h à 18h. "Il y aura de la pensée et de l’émotion, des évènements et des surprises, du partage et de la générosité, les voix des femmes et des hommes qui font vibrer le monde, les savoirs et la création avec le rythme, les mots, les formes, les images qui sont les leurs et deviennent les nôtres" promet Sandrine Treiner, directrice de France Culture.