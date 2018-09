SAVE Diffusion migre Radio FG en Wheatstone LXE

La technologie WheatNET IP simplifie le travail d'intégration et offre des capacités d'évolutions fonctionnelles par simples reconfigurations. Le studio principal a troqué sa fidèle console Harris pour accueillir une surface LXE Wheatstone 16 faders. Le studio 2 est également équipé d'une console LXE Wheatstone 12 faders. Du côté du CDM, 3 blades Wheatstone sont dédiés à la gestion des départs, et SAVE Diffusion a développé un panel tactile sur mesure permettant de gérer, sur une même interface, les affectations de zone, la gestion des traitements de son, et même le watermarking. Un bandeau de boutons OLED, autonome, permet au technicien de reprendre la main sur la chaîne audio à tout moment sans perturber la diffusion.