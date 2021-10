Royaume-Uni : pas d'arrêt de la FM avant 2030

Outre-Manche, les habitudes d'écoute de la radio ont considérablement changé au cours des dix dernières années, avec plus de choix grâce à la disponibilité croissante de l'audio à la demande et au développement réussi du DAB. On compte maintenant plus de 570 stations disponibles en DAB à travers le Royaume-Uni, en plus de plusieurs milliers de stations en ligne et de plus de 300 stations en analogique. Environ 60% de l'écoute de la radio se fait désormais via le DAB ou sur une autre plateforme numérique. De nouveaux réseaux DAB à petite échelle continuent de voir le jour, donnant à de plus en plus de petites stations locales la possibilité de diffuser en numérique.

"Nous devons nous assurer que ce média précieux continue d'atteindre le public alors que l'écoute évolue vers les nouvelles technologies et que nous avons une transition graduelle loin de la FM pour protéger les auditeurs âgés et ceux des régions éloignées. Le passage au numérique n'est pas prévu avant, au moins 2030 et nous envisagerons de nouvelles règles pour maintenir notre secteur radiophonique florissant au cœur du paysage médiatique britannique" a souligné Julia Lopez, ministre des Médias.