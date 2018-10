Royaume-Uni : coup de boost DAB+ aux radios locales avant extinction de la FM ?

"Nous éliminons l'un des principaux obstacles à la transition de la radio analogique au numérique, afin de garantir des avantages à long terme aux petites stations commerciales et communautaires du Royaume-Uni et de fournir aux auditeurs une gamme de contenus locaux. Personne ne doit être laissé pour compte par les avancées technologiques. Par conséquent, dans le cadre de notre stratégie industrielle moderne, nous donnerons aux petites et moyennes entreprises de radio locales un accès pratique et abordable aux réseaux de radio numérique afin de toucher des publics nouveaux et de longue date." a déclaré Margot James, ministre du numérique.

En effet, il faut savoir que les fréquences hertziennes en France sont gratuites, ce qui est loin d'être le cas au Royaule-Uni.

Le déploiement de multiplexes à petite échelle au Royaume-Uni pourrait aider plus de 450 stations de radio communautaires ou commerciales existantes à passer au numérique.

Depuis 2014, l'Ofcom (autorité de régulation équivalente au CSA) soutient des essais réussis de multiplex à petite échelle dans dix régions du Royaume-Uni. Ces multiplexes d’essais offrent maintenant environ 160 services de radio offrant aux auditeurs de ces régions un éventail plus large de contenus et de formats.