Rohde & Scharwz organise une série de webinars gratuits

Cette semaine, l'équipe de Rohde & Scharwz organise 3 rendez-vous gratuits. Ce mardi 7 avril de 11h à 11h30 une session dédiée à la génération de signaux analogiques très haute performance pour applications radar, ce mercredi 8 avril de 11h à 11h30 un sujet dédié au debug CEM autour de l'interrogation "Quels outils pour quels tests ?" et ce jeudi 9 avril de 11h à 11h30 pour un focus sur la mesure de couverture 5G. L'ensemble des webinars techniques est réalisé en français, en direct et est accessible gratuitement sur inscription.Programme détaillé et inscriptions : ICI