Ferncast : un webinaire sur la technique des reportages audio

Ferncast, développeur de solutions logicielles de transmission audio pour les applications professionnelles audio live, organise un webinaire gratuit en anglais "Comment concevoir une bonne interface utilisateur et une bonne expérience utilisateur pour le reportage audio sur le terrain ?", le 31 janvier 2023, à 10 heures CET.

Au cours de cet événement gratuit, les experts de Ferncast présenteront ce qu'ils ont mis en œuvre pour rendre les commentaires et les reportages audio sur le terrain aussi simple que possible, tout en offrant des outils puissants pour gérer les connexions. Les reporters et les commentateurs peuvent tout contrôler en quelques clics et même les actions complexes peuvent être largement automatisées dans l'interface utilisateur.