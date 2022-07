"Rock Stories" la nouvelle série de l'été sur Hit West

Les auditeurs découvriront que les pages jaunes ont inspiré le plus grand tube de Coldplay, que David Guetta est un enfant du rock français ou que Muse a fait un énorme canular en direct à la télé italienne. Ils plongeront dans l’histoire du rock et apprendront que Johnny Cash a détenu, durant quelques minutes, le plus grand secret de l’histoire de la planète, que le seul Beach Boys à savoir surfer est mort noyé ou encore que le directeur de la maison de disques Decca a refusé les Beatles car "le Rock à guitare était fini".

La série "Rock Stories" est diffusée depuis ce 4 juillet à 18h50 en simultané sur Hit West et Océane FM, 2 radios du groupe Sipa-Ouest-France et sur toutes les plateformes de podcasts.