Roch-Olivier Maistre clôturera le Paris Radio Show

La 20e édition du Paris Radio Show se terminera en beauté avec l’intervention de Roch-Olivier Maistre, président de l’Arcom, prévue le mercredi 29 janvier à 16h50. Cette prise de parole marquera un moment clé du salon, offrant un bilan des réalisations de l’autorité de régulation sous son mandat. Roch-Olivier Maistre, qui laissera son poste de président de l'Autorité dans quelques jours, devrait abordera les nombreux défis relevés ces dernières années, notamment l’adaptation de l’audiovisuel aux mutations technologiques et sociétales, ainsi que les avancées significatives dans la régulation de l’audio digital et de la radio.

Ce discours de clôture sera l’occasion d’inspirer les professionnels présents et de souligner l’importance des échanges et des innovations pour l’avenir du secteur audiovisuel.