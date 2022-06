Rire & Chansons fête aussi la musique

Auteurs, compositeurs et interprètes, les Goguettes détournent les plus grands classiques des chansons françaises sur un ton piquant, gai et entraînant. Suivi par Oldelaf, auteur-compositeur et chanteur à l’humour corrosif. La station promet une soirée riche en rire et en chansons. Le spectacle sera diffusé en direct sur Rire et Chansons à partir de 20h30

Les auditeurs peuvent gagner leurs invitations jusqu’au 20 juin sur Rire & Chansons et s'inscrire sur rireetchansons.fr