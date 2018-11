Rire & Chansons en direct du Montreux Comedy Festival

Cette année le gala de clôture sera présenté par Manu Payet. Et après Bruce Willis et Harrison Ford, c’est donc Manu Payet qui va essayer de sauver la planète contre le réchauffement climatique, entouré des humoristes : Blanche Gardin, Alex Vizorek, Laura Laune,

Elodie Poux, Fabrice Eboué et beaucoup d’autres...

Dès 19h, Guillaume Pot, animateur sur Rire & Chansons, sera, à cette occasion, en direct des backstage pour faire vivre aux auditeurs les coulisses avec les humoristes présents avant leur montée sur scène.