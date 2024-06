RMC : les étapes du Tour de France en intégralité

RMC motorise une radio digitale exclusivement dédiée au Tour de France, disponible 24h/24 via l'application et le site RMC. Cette station temporaire sera mise en onde par une équipe de journalistes et experts, dont Simon Dutin, François Pinet, et Jérôme Pineau, ancien coureur professionnel. Les auditeurs pourront ainsi suivre le "Prologue" avec les bilans des étapes, l'"Intégrale Tour" pour les commentaires en direct, et "La Libre Antenne" permettant un débrief à chaud avec la participation des auditeurs. En plus de la radio, RMC propose une série de contenus digitaux originaux sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, et Snapchat, ainsi que des podcasts quotidiens disponibles dès 20h. Les fans pourront retrouver les commentaires des étapes en live, les résultats en temps réel, et les réactions des coureurs sur Twitter et Facebook, offrant une expérience numérique complète et interactive...