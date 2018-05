Retour sur la 1ère édition de l'Electro Session organisée par Contact FM

Jeudi dernier, à l'Artois Expo d'Arras, la radio Contact FM organisait la première édition du Festival Electro Session. Un menu de choix pour les 5 000 auditeurs de la radio qui avait réuni sur scène les plus grands artistes électro du moment : Lost Frequencies, Feder, The Avener, Petit Biscuit, Henri PFR et Synapson.