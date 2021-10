Retour de l’émission "À ta santé" sur Radio Pulsar

Un mardi sur deux, de 17h à 18h, les auditeurs retrouveront des interviews de professionnels de santé et de chercheurs, des témoignages (d'auditeurs ou de patients) et des chroniques en lien avec l'actualité (Santé mentale, Vaccination, Addictions, Alimentation, Santé sexuelle, etc.). Ce projet est rendu possible grâce au soutien de l’ARS Nouvelle Aquitaine, de la CPAM 86, de la MSA Poitou et de la MGEN de la Vienne, en partenariat avec le CHU et l’Université de Poitiers, l’IREPS et l’Espace Mendès France.

Lancement du premier épisode, ce mardi 5 octobre à 17h sur le 95.9 FM. Cette émission sera egalement disponible en podcast sur radio-pulsar.org et rediffusée sur Radio Gâtine.