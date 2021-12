Report des Assises Internationales du Journalisme de Tunis

"L’impossibilité pour de nombreux journalistes de rejoindre Tunis du fait de la fermeture de certains espaces aériens et les inquiétudes liées à l’apparition du nouveau variant Omicron ont convaincu le Comité et l’association " Journalisme & Citoyenneté " que le contexte sanitaire ne permettait pas d’organiser ce formidable moment de rencontres que sont les Assises avec la sérénité nécessaire. Cette décision est difficile. Mais ce n’est en aucun cas un renoncement" se justifie Jérôme Bouvier, président de Journalisme et Citoyenneté.Les nouvelles dates retenues devrait être communiqués dès cette semaine...